Обрывкина-Литаврина Лидия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбрывкина-Литаврина Лидия Яковлевна

Обрывкина-Литаврина Лидия Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1929

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1929

Отец: не указан

Мать: Литаврина Евдокия Алексеевн

Рождение ребёнка
24.05.1953

Сын: Обрывкин Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Обрывкин Николай Егорович

Рождение ребёнка
26.09.1958

Сын: Обрывкин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрывкин Николай Егорович

Смерть
2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close