Обрывкина-Литаврина Лидия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1929
Дата смерти2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1929
Отец: не указан
Рождение ребёнка
24.05.1953
Сын: Обрывкин Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Обрывкин Николай Егорович
Рождение ребёнка
26.09.1958
Сын: Обрывкин Евгений Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2013