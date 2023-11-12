Сания ГабделКадыровна Кадырова? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сания ГабделКадыровна Кадырова?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1917

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.01.1942

Дочь: Сафина Флюра Исхаковна

Отец ребёнка: Сафин Исхак Габдуллович

Рождение ребёнка
09.05.1950

Дочь: Сафина Сагида Исхаковна

Отец ребёнка: Сафин Исхак Габдуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафин Ильдус Исхакович

Отец ребёнка: Сафин Исхак Габдуллович

Смерть
Неизвестно
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