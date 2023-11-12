Сания ГабделКадыровна Кадырова?
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1917
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.1942
Дочь: Сафина Флюра Исхаковна
Отец ребёнка: Сафин Исхак Габдуллович
Рождение ребёнка
09.05.1950
Дочь: Сафина Сагида Исхаковна
Отец ребёнка: Сафин Исхак Габдуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сафин Исхак Габдуллович
Смерть
Неизвестно