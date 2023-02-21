Шишкина Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Ольга Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1920

Отец: не указан

Мать: Шишкина Анфиса

Рождение ребёнка
12.01.1948

Дочь: Роголева Лариса Александровна

Отец ребёнка: Роголев Александр Федорович

Рождение ребёнка
21.05.1952

Дочь: Роголева Вера Александровна

Отец ребёнка: Роголев Александр Федорович

Рождение ребёнка
12.03.1955

Дочь: Роголева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Роголев Александр Федорович

Смерть
Неизвестно
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