Шишкина Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1920
Отец: не указан
Мать: Шишкина Анфиса
Рождение ребёнка
12.01.1948
Дочь: Роголева Лариса Александровна
Отец ребёнка: Роголев Александр Федорович
Рождение ребёнка
21.05.1952
Дочь: Роголева Вера Александровна
Отец ребёнка: Роголев Александр Федорович
Рождение ребёнка
12.03.1955
Дочь: Роголева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Роголев Александр Федорович
Смерть
Неизвестно