Дудин Никита Акимович
Место рождения
Дата рождения19.09.1898
Дата смерти17.06.1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1898
Рождение ребёнка
28.12.1918
Дочь: Рогозина Мария Никитична
Мать ребёнка: Дудина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Глазкова Анна Никитична
Мать ребёнка: Дудина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
11.12.1926
Дочь: Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Дудина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1940
Дочь: Александра Никитична
Мать ребёнка: Дудина Татьяна Ивановна
Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
28.11.1941
139 кавалерийский полк 2 эскадронРод войск: КавалерияВоинское звание: стрелок рядовой
Смерть
17.06.1942
Причина смерти: пропал без вести
Похороны
Неизвестно
Брянское направление