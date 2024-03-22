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Дудин Никита Акимович

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Место рождения

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

19.09.1898

Дата смерти

17.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1898

Отец: Дудин Иоаким Алексеевич

Мать: Дудина Екатерина Аникеевна

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.12.1918

Дочь: Рогозина Мария Никитична

Мать ребёнка: Дудина Татьяна Ивановна

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Глазкова Анна Никитична

Мать ребёнка: Дудина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
11.12.1926

Дочь: Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Дудина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1940

Дочь: Александра Никитична

Мать ребёнка: Дудина Татьяна Ивановна

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
28.11.1941
139 кавалерийский полк 2 эскадронРод войск: КавалерияВоинское звание: стрелок рядовой
Смерть
17.06.1942
Причина смерти: пропал без вести
Похороны
Неизвестно
Брянское направление
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