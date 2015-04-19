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Шарафутдинов Рустам

Место рождения

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1955

Дата смерти

19.04.2015

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Шарафутдинов Нурулла Кадырович

Мать: Шарафутдинова Зиннятбану Нуриевна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Пугачев Саратовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.04.2015
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