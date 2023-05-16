Максин Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максин Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1963

Отец: не указан

Мать: Максина Надежда Сергеевна

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