Ефремова Александра Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ефимия Григорьевна
Отец ребёнка: Ефремов Григорий Семенович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ефремов Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Ефремов Григорий Семенович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Ефремов Григорий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно