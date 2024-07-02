Новиков Тимофей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Дмитрий Афанасьевич
Мать: Наталья Савельевна
Бракосочетание
27.10.1910
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Новиков Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Манистова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1919
Сын: Новиков Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Манистова Марья Ивановна
Тверская область, Кашинский район, деревня Алпатово
Смерть
Неизвестно