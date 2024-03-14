Чекишева (Шевелева) Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1892 по 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
24.05.1909 ст.
Елена Андреевна (Шевелева) Шевелева
Бракосочетание
09.02.1911 ст.
Рождение ребёнка
07.05.1912 ст.
Сын: Чекишев Никита Пантелеймонович
Отец ребёнка: Чекишев Пантелеймон Викторович
Рождение ребёнка
17.08.1913 ст.
Сын: Чекишев Петр Пантелеймонович
Отец ребёнка: Чекишев Пантелеймон Викторович
Рождение ребёнка
24.08.1918 ст.
Сын: Чекишев Андрей Пантелеймонович
Отец ребёнка: Чекишев Пантелеймон Викторович
Рождение ребёнка
23.04.1921
Сын: Чекишев Дмитрий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Чекишев Пантелеймон Викторович
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно