Чекишева (Шевелева) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекишева (Шевелева) Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1892 по 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1892 по 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
24.05.1909 ст.
Елена Андреевна (Шевелева) Шевелева
Бракосочетание
09.02.1911 ст.

Муж: Чекишев Пантелеймон Викторович

Рождение ребёнка
07.05.1912 ст.

Сын: Чекишев Никита Пантелеймонович

Отец ребёнка: Чекишев Пантелеймон Викторович

Рождение ребёнка
17.08.1913 ст.

Сын: Чекишев Петр Пантелеймонович

Отец ребёнка: Чекишев Пантелеймон Викторович

Рождение ребёнка
24.08.1918 ст.

Сын: Чекишев Андрей Пантелеймонович

Отец ребёнка: Чекишев Пантелеймон Викторович

Рождение ребёнка
23.04.1921

Сын: Чекишев Дмитрий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Чекишев Пантелеймон Викторович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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