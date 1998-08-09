Шишкина Алевтина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Алевтина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1998

Отец: Шишкин Александр Валериевич

Мать: Шишкина Наталья Викторовна

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