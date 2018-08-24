Бондарева (Харитоненко) Надежда Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Харитоненко) Надежда Ефремовна

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Место рождения

Корма, Кормянский район, Гомельская область, Республика Беларусь

Дата рождения

16.11.1938

Дата смерти

24.08.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Корма, Кормянский район, Гомельская область, Республика Беларусь
Бракосочетание
31.03.1961

Муж: Бондарев Василий Васильевич

Хемниц, Германия
Рождение ребёнка
22.08.1968

Сын: Бондарев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Бондарев Василий Васильевич

Смерть
24.08.2018
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