Бондарева (Харитоненко) Надежда Ефремовна
Место рожденияКорма, Кормянский район, Гомельская область, Республика Беларусь
Дата рождения16.11.1938
Дата смерти24.08.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Корма, Кормянский район, Гомельская область, Республика Беларусь
Бракосочетание
31.03.1961
Хемниц, Германия
Рождение ребёнка
22.08.1968
Сын: Бондарев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Бондарев Василий Васильевич
Смерть
24.08.2018