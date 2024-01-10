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Абоянцев-Рословцев Никита Иванович

Место рождения

Орловская обл., д. Хутор

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Рословцев-Абоянцев Иван Федорович

Мать: Рословцева Александра Агапова

Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
?.08.1872

Сын: Абоянцев Антоний Никитин

Мать ребёнка: не указана

Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1873

Сын: Абоянцев Илия Никитин

Мать ребёнка: не указана

Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Агафья Никитична

Мать ребёнка: не указана

Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рословцев Петр Никитин

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Орловская обл., д. Хутор
Смерть
Неизвестно
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