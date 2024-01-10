Абоянцев-Рословцев Никита Иванович
Место рожденияОрловская обл., д. Хутор
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
?.08.1872
Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1873
Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Агафья Никитична
Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Орловская обл., д. Хутор
Смерть
Неизвестно