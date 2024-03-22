Pakhomov (Пахомов) Илья Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pakhomov (Пахомов) Илья Матвеевич

Место рождения

Банное, Гайский, Оренбургская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Pakhomov (пахомов) Матвей Ильич

Мать: Пахомова Мария Андреевна

Банное, Гайский, Оренбургская область
Смерть
1930
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