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Pakhomov (Пахомов) Илья Матвеевич
Pakhomov (Пахомов) Илья Матвеевич
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Древо
Место рождения
Банное
, Гайский, Оренбургская область
Дата рождения
1904
Дата смерти
1930
Пол
Мужской
Отец
Pakhomov (Пахомов) Матвей Ильич
1869 г.р.
Мать
Пахомова Мария Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Pakhomov (пахомов) Матвей Ильич
Мать:
Пахомова Мария Андреевна
Банное
, Гайский, Оренбургская область
Смерть
1930
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