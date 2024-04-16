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Петров Александр Владимирович

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Лилия Авгатовна

Рождение ребёнка
03.02.2013

Сын: Петров Арсений Александрович

Мать ребёнка: Петрова Лилия Авгатовна

Рождение ребёнка
27.06.2020

Дочь: Петрова Полина Александровна

Мать ребёнка: Петрова Лилия Авгатовна

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