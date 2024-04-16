Петров Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения04.11.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Лилия Авгатовна
Рождение ребёнка
03.02.2013
Сын: Петров Арсений Александрович
Мать ребёнка: Петрова Лилия Авгатовна
Рождение ребёнка
27.06.2020
Дочь: Петрова Полина Александровна
Мать ребёнка: Петрова Лилия Авгатовна