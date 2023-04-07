Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Иван Лукьянович
Иван Лукьянович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1745
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Лукьян Никитич
1716 г.р.
Мать
Парасковья Ивановна
1720 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец:
Лукьян Никитич
Мать:
Парасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия