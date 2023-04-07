Иван Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Лукьянович

Иван Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1716 г.р.

Мать

1720 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Лукьян Никитич

Мать: Парасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close