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Воробьев Иван Николаевич
Воробьев Иван Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.02.1948
Пол
Мужской
Отец
Воробьев Николай Яковлевич
1916 г.р.
Мать
Воробьева (Солдатова) Агриппина Борисовна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1948
Отец:
Воробьев Николай Яковлевич
Мать:
Воробьева Агриппина Борисовна
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