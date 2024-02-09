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Воробьев Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1948

Отец: Воробьев Николай Яковлевич

Мать: Воробьева Агриппина Борисовна

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