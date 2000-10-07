Демеева Фёкла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1925
Дата смерти07.10.2000
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1925
Отец: Демеев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
20.07.1956
Дочь: Конькина Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Туктаров Николай Туктарович
Тагашур, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.10.2000
Ципья, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)