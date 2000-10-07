Демеева Фёкла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демеева Фёкла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1925

Дата смерти

07.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1925

Отец: Демеев Иван Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1956

Дочь: Конькина Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Туктаров Николай Туктарович

Тагашур, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.10.2000
Ципья, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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