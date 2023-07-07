Писарев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Писарев Иван Яковлевич

Мать: Анна

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