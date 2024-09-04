Тимаева (Рябова) Ольга Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимаева (Рябова) Ольга Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рябов Прокопий Андреевич

Мать: Рябова Мария Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимаев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимаев ?

Смерть
Неизвестно

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