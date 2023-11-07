Барабанова Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанова Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1878

Муж: Барабанов Павел Тимофеевич

Жених: д. Ухорской государственный крестьянин Павел Тимофеев Барабанов 26 лет, 1 брак Невеста: д. Ершовой государственных имуществ крестьянская дочь девица Евдокия Максимовна Дроздикова 19 лет, 1 брак... Показать все
Смерть
Неизвестно
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