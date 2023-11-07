Барабанова Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1878
Жених: д. Ухорской государственный крестьянин Павел Тимофеев Барабанов 26 лет, 1 брак Невеста: д. Ершовой государственных имуществ крестьянская дочь девица Евдокия Максимовна Дроздикова 19 лет, 1 брак... Показать все
Смерть
Неизвестно