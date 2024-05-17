Кормилицин Две Дочери Корней Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кормилицин Две Дочери Корней

Место рождения

с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кормильцин Гаврила

Мать: скрыто настройками приватности

с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кормилицина Варвара

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
г. Куйбышев

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