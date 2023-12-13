Миронова Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1983
Рождение ребёнка
09.05.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миронов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
30.01.2006
Дочь: Миронова Алёна Сергеевна
Отец ребёнка: Миронов Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно