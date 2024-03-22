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Сергей Конанович

Место рождения

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1716 и 1718

Дата смерти

Между 1776 и 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1717 и 1722 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1716 и 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1738 и 1746

Жена: Анна Ивановна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Марфа Сергеевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.02.1751 ст.

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1776 и 1782
Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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