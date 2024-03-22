Сергей Конанович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1716 и 1718
Дата смертиМежду 1776 и 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1716 и 1718
Бракосочетание
Между 1738 и 1746
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Марфа Сергеевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.02.1751 ст.
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
Между 1776 и 1782