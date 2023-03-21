Некрашевич Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1886 ст.
Сын: Некрашевич Степан Данилович
Отец ребёнка: Некрашевич Данил Захарович
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Некрашевич Леонид Данилович
Отец ребёнка: Некрашевич Данил Захарович
Рождение ребёнка
06.10.1896 ст.
Дочь: Анастасия Даниловна
Отец ребёнка: Некрашевич Данил Захарович
Рождение ребёнка
31.07.1903 ст.
Сын: Некрашевич Евдоким Данилович
Отец ребёнка: Некрашевич Данил Захарович
Рождение ребёнка
13.03.1906 ст.
Сын: Некрашевич Алексей Данилович
Отец ребёнка: Некрашевич Данил Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно