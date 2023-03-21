Некрашевич Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрашевич Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1886 ст.

Сын: Некрашевич Степан Данилович

Отец ребёнка: Некрашевич Данил Захарович

Перекоп, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Некрашевич Леонид Данилович

Отец ребёнка: Некрашевич Данил Захарович

Перекоп, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
06.10.1896 ст.

Дочь: Анастасия Даниловна

Отец ребёнка: Некрашевич Данил Захарович

Перекоп, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
31.07.1903 ст.

Сын: Некрашевич Евдоким Данилович

Отец ребёнка: Некрашевич Данил Захарович

Перекоп, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
13.03.1906 ст.

Сын: Некрашевич Алексей Данилович

Отец ребёнка: Некрашевич Данил Захарович

Перекоп, Города, Таврическая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрашевич Данил Захарович

Смерть
Неизвестно
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