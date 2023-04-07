Токарев (Спангенберг) Алексей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев (Спангенберг) Алексей Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1972

Отец: Спангенберг Евгений Евгеньевич

Мать: Токарева Валентина Степановна

Рождение ребёнка
13.07.1996

Сын: Токарев Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.10.2002

Сын: Токарев Антон Алекссевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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