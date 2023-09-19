Петушков Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петушков Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1906

Отец: Петушков Иван

Мать: Петушкова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петушков Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Ася

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петушков Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Ася

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ася

Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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