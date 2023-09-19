Петушков Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1906
Отец: Петушков Иван
Мать: Петушкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петушков Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Ася
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петушков Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Ася
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ася
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Смерть
Неизвестно