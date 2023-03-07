Леонтьева (Леонтьев) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения25.01.1906
Дата смерти04.01.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
18.08.1927
Сын: Леонтьев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Леонтьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1932
Сын: Леонтьев Василий Иванович
Отец ребёнка: Леонтьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1934
Отец ребёнка: Леонтьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1937
Сын: Леонтьев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Леонтьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1941
Сын: Леонтьев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Леонтьев Иван Иванович
Смерть
04.01.1988
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)