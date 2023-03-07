Леонтьева (Леонтьев) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Леонтьев) Мария Сергеевна

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Место рождения

Арышхазда, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.01.1906

Дата смерти

04.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Арышхазда, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1924

Муж: Леонтьев Иван Иванович

Арышхазда, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.08.1927

Сын: Леонтьев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Иванович

Арышхазда, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1932

Сын: Леонтьев Василий Иванович

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Иванович

Арышхазда, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.12.1934

Сын: Леонтьев Степан Иванович

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Иванович

Арышхазда, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1937

Сын: Леонтьев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Иванович

Арышхазда, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.02.1941

Сын: Леонтьев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Иванович

Арышхазда, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.01.1988
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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