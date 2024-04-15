Мишина (Ткаченко) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишина (Ткаченко) Наталья Сергеевна

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Место рождения

Амвросиевка

Дата рождения

10.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.2010

Сын: Мишин Игорь Александрович

Отец ребёнка: Мишин Александр Алексеевич

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
30.06.2015

Муж: Мишин Александр Алексеевич

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
24.12.2015

Дочь: Мишина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Мишин Александр Алексеевич

Орёл, город Орёл, Орловская область

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