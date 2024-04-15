Мишина (Ткаченко) Наталья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения10.12.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.2010
Сын: Мишин Игорь Александрович
Отец ребёнка: Мишин Александр Алексеевич
Бракосочетание
30.06.2015
Рождение ребёнка
24.12.2015
Дочь: Мишина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Мишин Александр Алексеевич