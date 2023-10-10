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Сергей
Сергей
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Древо
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Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Аграфена
Дети
Александр
Сергей
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ВУ
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Сергей
Мать ребёнка: не указана
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