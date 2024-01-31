Odrzywolski Wincenty — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Odrzywolski Wincenty

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

1865

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

1847 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Odrzywolski Leon

Мать ребёнка: Odrzywolska Cezaryna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Odrzywolska Cezaryna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Odrzywolska Cezaryna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Odrzywolska Cezaryna

Смерть
1865
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