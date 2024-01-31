Odrzywolski Wincenty
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти1865
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Сын: Odrzywolski Leon
Мать ребёнка: Odrzywolska Cezaryna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Odrzywolska Cezaryna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Odrzywolska Cezaryna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Odrzywolska Cezaryna
Смерть
1865