Юркова Елена Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова Елена Ерофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1630 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1660 ст.

Сын: Юрков Родион Романович

Отец ребёнка: Юрков Роман

Рождение ребёнка
1670 ст.

Сын: Юрков Никита Романович

Отец ребёнка: Юрков Роман

Рождение ребёнка
1684 ст.

Сын: Юрков Иван Романович

Отец ребёнка: Юрков Роман

Место жительства
1710 ст.
Валуйский уезд Азовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрков Роман

Смерть
Неизвестно
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