Юркова Елена Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1630 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1660 ст.
Отец ребёнка: Юрков Роман
Рождение ребёнка
1670 ст.
Отец ребёнка: Юрков Роман
Рождение ребёнка
1684 ст.
Сын: Юрков Иван Романович
Отец ребёнка: Юрков Роман
Место жительства
1710 ст.
Валуйский уезд Азовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрков Роман
Смерть
Неизвестно