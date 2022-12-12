Белова (Брусянская) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1982
Дочь: Иванова Ирина Валерьевна
Отец ребёнка: Ковалев Валерий Петрович
Рождение ребёнка
03.09.1987
Дочь: Растеряева Виктория Валерьевна
Отец ребёнка: Ковалев Валерий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно