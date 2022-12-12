Белова (Брусянская) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Брусянская) Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1982

Дочь: Иванова Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: Ковалев Валерий Петрович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.09.1987

Дочь: Растеряева Виктория Валерьевна

Отец ребёнка: Ковалев Валерий Петрович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Валерий Петрович

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