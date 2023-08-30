нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.07.1984
Дочь: Назарова Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Зенин михаил иванович
Рождение ребёнка
16.06.1987
Дочь: Бузилкина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Зенин михаил иванович
Аннино, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.05.1989
Отец ребёнка: Зенин михаил иванович