нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1984

Дочь: Назарова Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Зенин михаил иванович

Рождение ребёнка
16.06.1987

Дочь: Бузилкина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Зенин михаил иванович

Аннино, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.05.1989

Сын: Зенин дмитрий михайлович

Отец ребёнка: Зенин михаил иванович

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