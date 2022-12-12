Дарья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1840 ст.

Сын: Фома Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Федора Лукьянова

Отец ребёнка: Лукьян Иванов

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Симеон Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьян Иванов

Смерть
Неизвестно
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