Дарья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1840 ст.
Сын: Фома Лукьянов
Отец ребёнка: Лукьян Иванов
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Федора Лукьянова
Отец ребёнка: Лукьян Иванов
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Симеон Лукьянов
Отец ребёнка: Лукьян Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьян Иванов
Смерть
Неизвестно