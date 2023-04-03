Наумов Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Стефан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Наумов Алексей

Мать: Наумова Мария Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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