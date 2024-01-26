Медведева Людмила Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.04.1980
Сын: Медведев Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Медведев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
08.05.1982
Дочь: Курдина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Медведев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
03.05.1984
Дочь: Порошина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Медведев Сергей Александрович