Медведева Людмила Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Людмила Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1980

Сын: Медведев Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Медведев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
08.05.1982

Дочь: Курдина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Медведев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
03.05.1984

Дочь: Порошина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Медведев Сергей Александрович

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