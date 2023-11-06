Елисавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
02.11.1918 ст.
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Гринин Петр Николаев
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G99H-9CMM?i=265&cc=1807365
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гринин Петр Николаев
Смерть
Неизвестно