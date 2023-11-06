Елисавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1918 ст.

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Гринин Петр Николаев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G99H-9CMM?i=265&cc=1807365
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринин Петр Николаев

Смерть
Неизвестно
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