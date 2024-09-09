Маркова Екатерина
Место рождения
Дата рождения1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.
Отец: Кириллов Марк
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1882 ст.
Муж: Ефимов Иван
Рождение ребёнка
22.10.1882 ст.
Сын: Иванов Михаил
Отец ребёнка: Ефимов Иван
Рождение ребёнка
26.10.1885 ст.
Сын: Иванов Михаил
Отец ребёнка: Ефимов Иван
Рождение ребёнка
06.07.1888 ст.
Сын: Иванов Александр
Отец ребёнка: Ефимов Иван
Рождение ребёнка
15.10.1889 ст.
Сын: Иванов Андрей
Отец ребёнка: Ефимов Иван
Смерть
Неизвестно