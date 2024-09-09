Маркова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркова Екатерина

Маркова Екатерина

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: Кириллов Марк

Мать: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
20.01.1882 ст.

Муж: Ефимов Иван

Рождение ребёнка
22.10.1882 ст.

Сын: Иванов Михаил

Отец ребёнка: Ефимов Иван

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.10.1885 ст.

Сын: Иванов Михаил

Отец ребёнка: Ефимов Иван

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.07.1888 ст.

Сын: Иванов Александр

Отец ребёнка: Ефимов Иван

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.10.1889 ст.

Сын: Иванов Андрей

Отец ребёнка: Ефимов Иван

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.