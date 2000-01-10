Полякова Анита Сергеевна
Место рожденияг.Челябинск
Дата рождения10.01.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.2000
г.Челябинск
Бракосочетание
14.10.2017
Рождение ребёнка
23.02.2018
Дочь: Полякова Софья Александровна
Отец ребёнка: Поляков Александр Николаевич
г.Челябинск
Рождение ребёнка
09.02.2019
Дочь: Полякова Алиса Александровна
Отец ребёнка: Поляков Александр Николаевич
г.Челябинск