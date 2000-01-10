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Полякова Анита Сергеевна

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Место рождения

г.Челябинск

Дата рождения

10.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.2000

Отец: Полякова Сергей Иванович

Мать: Полякова Александра Витальевна

г.Челябинск
Бракосочетание
14.10.2017

Муж: Поляков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
23.02.2018

Дочь: Полякова Софья Александровна

Отец ребёнка: Поляков Александр Николаевич

г.Челябинск
Рождение ребёнка
09.02.2019

Дочь: Полякова Алиса Александровна

Отец ребёнка: Поляков Александр Николаевич

г.Челябинск
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