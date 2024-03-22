Марков Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения03.07.1919
Дата смерти29.12.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1919
Военная служба
?.02.1940
Дата поступления на службу: __.02.1940 Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 63 омпмб 7 мпмбр РГК
Военная награда
01.09.1941
Воинская часть: 63 омпмб Наименование награды: Медаль «За оборону Москвы» Информация об архиве - Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: 233 Опись ист. информации: 2382 Дело ист. информации: 366
Военная награда
29.01.1945
Кто наградил: 7 мот. пмбр Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Номер документа: 30/н Дата документа: 29.01.1945 Информация об архиве - Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений Располож... Показать все
Военная награда
06.03.1945
Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения №: 35/н от: 06.03.1945 Издан: 7 мпмбр РГК Информация об архиве - Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: 33 Опись ист. информации: 68619... Показать все
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1950
Сын: Марков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Маркова Ольга Ивановна
Военная награда
16.04.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 74 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР Информация об архиве - Архив: ЦАМО Картотека: Юбилейная ... Показать все
Смерть
29.12.1992