Мосалев Степан Карпович
Место рождения
Дата рождения30.10.1884
Дата смертиПосле 1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1884
Отец: Мосалев Карп Спиридонович
Мать: Наталия Леонтьевна
Крещение
04.11.1884
Рождение ребёнка
20.07.1905
Сын: Мосалев Николай Степанович
Мать ребёнка: Мосалева Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
16.07.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мосалева Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: N Александра Степановна
Мать ребёнка: Мосалева Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосалев Михаил Степанович
Мать ребёнка: Мосалева Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Степановна
Мать ребёнка: Мосалева Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Мосалева Александра Никифоровна
Смерть
После 1962