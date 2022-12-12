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Мосалев Степан Карпович

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Место рождения

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.10.1884

Дата смерти

После 1962

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1884

Отец: Мосалев Карп Спиридонович

Мать: Наталия Леонтьевна

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Крещение
04.11.1884
Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1905

Сын: Мосалев Николай Степанович

Мать ребёнка: Мосалева Александра Никифоровна

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мосалева Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: N Александра Степановна

Мать ребёнка: Мосалева Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосалев Михаил Степанович

Мать ребёнка: Мосалева Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Степановна

Мать ребёнка: Мосалева Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Мосалева Александра Никифоровна

Смерть
После 1962
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