Рыжова Наталья Казминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова Наталья Казминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Арсений Васильевич

Рождение ребёнка
02.03.1911 ст.

Сын: Рыжев Василий Арсеньевич

Отец ребёнка: Рыжов Арсений Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Рыжов Анатолий Арсеньевич

Отец ребёнка: Рыжов Арсений Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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