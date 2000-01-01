Клинникова (Лузгина) Тамара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинникова (Лузгина) Тамара Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.?

Сын: Клинников Роман Сергеевич

Отец ребёнка: Клинников Сергей Витальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Клинников Сергей Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клинников Сергей Витальевич

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