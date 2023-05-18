Ефанов Феодосий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1891
Жена: Ефанова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
23.10.1901
Дочь: Анастасия Федосеевна
Мать ребёнка: Ефанова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
23.05.1904
Дочь: Ловчикова Федора Федосеевна
Мать ребёнка: Ефанова Пелагея Петровна
ОГАЧО И226-38-39, 064
Смерть
Неизвестно