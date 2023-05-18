Ефанов Феодосий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефанов Феодосий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1891

Жена: Ефанова Пелагея Петровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.10.1901

Дочь: Анастасия Федосеевна

Мать ребёнка: Ефанова Пелагея Петровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.05.1904

Дочь: Ловчикова Федора Федосеевна

Мать ребёнка: Ефанова Пелагея Петровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
ОГАЧО И226-38-39, 064
Смерть
Неизвестно
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