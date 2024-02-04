Анохин Руслан Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнохин Руслан Александрович

Анохин Руслан Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1972

Отец: Анохин Александр Стефанович

Мать: Анохина Валентина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close