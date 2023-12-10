Покатаева-Нещеретных (Иванова) Надежда Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покатаева-Нещеретных (Иванова) Надежда Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Иванов Емельян

Мать: Иванова Анастасия

Рождение ребёнка
1928

Сын: Покатаев Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1940

Сын: Нещеретных Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: Нещеретных Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нещеретных Фёдор

Смерть
Неизвестно
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