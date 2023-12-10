Покатаева-Нещеретных (Иванова) Надежда Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Иванов Емельян
Мать: Иванова Анастасия
Рождение ребёнка
1928
Сын: Покатаев Владимир
Рождение ребёнка
1940
Сын: Нещеретных Евгений Фёдорович
Отец ребёнка: Нещеретных Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нещеретных Фёдор
Смерть
Неизвестно