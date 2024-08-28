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(Бухнер) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1883

Отец: Бухнер Филипп Иоганнесович

Мать: Бухнер (Бон) Сузанна

Бракосочетание
15.10.1902

Муж: Дрисс Иоганн Филипп

Рождение ребёнка
26.06.1903

Дочь: (Дрисс) Паулина

Отец ребёнка: Дрисс Иоганн Филипп

Рождение ребёнка
12.03.1905

Сын: Дрисс Эдуард

Отец ребёнка: Дрисс Иоганн Филипп

Рождение ребёнка
06.01.1907

Сын: Дрисс Бенедикт

Отец ребёнка: Дрисс Иоганн Филипп

Рождение ребёнка
11.10.1908

Сын: Дрисс Марк

Отец ребёнка: Дрисс Иоганн Филипп

Смерть
Неизвестно

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