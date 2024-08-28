(Бухнер) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1883
Отец: Бухнер Филипп Иоганнесович
Мать: Бухнер (Бон) Сузанна
Бракосочетание
15.10.1902
Муж: Дрисс Иоганн Филипп
Рождение ребёнка
26.06.1903
Дочь: (Дрисс) Паулина
Отец ребёнка: Дрисс Иоганн Филипп
Рождение ребёнка
12.03.1905
Сын: Дрисс Эдуард
Отец ребёнка: Дрисс Иоганн Филипп
Рождение ребёнка
06.01.1907
Сын: Дрисс Бенедикт
Отец ребёнка: Дрисс Иоганн Филипп
Рождение ребёнка
11.10.1908
Сын: Дрисс Марк
Отец ребёнка: Дрисс Иоганн Филипп
Смерть
Неизвестно