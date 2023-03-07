Солодовников (Старов) Валентина Константиновна
Место рождения
Дата рождения28.08.1951
Дата смерти2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1975
Красноярский край, г.Норильск, Россия
Рождение ребёнка
21.12.1976
Рождение ребёнка
21.01.1978
Рождение ребёнка
07.11.1979
Рождение ребёнка
03.07.1981
Рождение ребёнка
01.01.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
2017
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев