Солодовников (Старов) Валентина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Старов) Валентина Константиновна

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Место рождения

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

28.08.1951

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Николай Александрович

Красноярский край, г.Норильск, Россия
Рождение ребёнка
21.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Николай Александрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Николай Александрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
07.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Николай Александрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
03.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Николай Александрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Николай Александрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Николай Александрович

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
2017
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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