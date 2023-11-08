Лапшин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшин Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапшин Петр

Мать: Лапшина Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Лапшина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Лапшина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапшина Александра

Смерть
Неизвестно
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