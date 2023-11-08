Лапшин Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лапшин Петр
Мать: Лапшина Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапшин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Лапшина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Лапшина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лапшина Александра
Смерть
Неизвестно