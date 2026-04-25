Терехов Анатолий Иванович
мужской, родился 02.06.1940, Тульская обл
умер Неизвестно
Мать(Косякина) Анна ФилиповнаНеизвестно г.р.
ОтецТерехов Иван ФедоровичНеизвестно г.р.
Дети
Терехова (Терехова) Татьяна01.08.1977 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1940
Отец: Терехов Иван Федорович
Тульская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.1977
Дочь: Терехова (Терехова) Татьяна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Гусев, Гусевский, Калининградская область
Смерть
Неизвестно